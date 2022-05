Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (4/5)

Confiança

Data estelar: Marte e Urano em sextil

Confia em ti, confia na tua inesgotável capacidade de errar, confia em que teus semelhantes e diferentes, apesar de também errarem, aproveitarão cada erro teu para te criticar, desvalorizar e profanar o sagrado espaço de teu direito a aprender através dos erros.

Confiança é uma aposta, e não se aposta garantindo resultados, mas se lançando à aventura de imaginar que, dessa vez, dará tudo certo. Confiança não é algo que possas exercitar com total certeza de que as coisas sairão de acordo com teus planos, porque, é bem provável que teus planos estejam errados, e que quando algo os contraria e impede de acontecer, não seja isso uma desgraça, mas uma Graça.

Confiança é carinho, é tolerância e aceitação, confiança é uma entrega incondicional ao mistério da experiência de vida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Em silêncio, e sem que ninguém saiba o teor de seus movimentos, faça o que tem em mente, mas só se houver um plano, uma orientação maior para suas atitudes, algo que coloque as ações na perspectiva de algo maior.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A vida não é uma escola militar na qual você deva estar de prontidão o tempo inteiro. A vida é muito mais compreensiva e amorosa do que a severidade com que nossa humanidade a julga, julgando a si mesma também.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A severidade é contraproducente, sempre se apresenta como uma solução legítima, mas o resultado dos sermões que arquiteta nunca é de acordo ao esperado. Procure não se deter na severidade, ela é enganosa. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É quando as palavras se transformam em obras que elas adquirem sua real importância. Enquanto isso, as palavras mobilizam sentimentos e provocam reações, mas tudo isso é temporário, carecendo de raiz para se assentar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É desnecessário arriscar tudo para ganhar muito, essa é uma manobra sem qualquer suporte sensato, é apenas uma forma de jogar duro com a vida. Porém, jogar duro e apostar alto não são garantias de tudo avançar. Isso não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A colaboração é preciosa, mas nem sempre está disponível, porque do jeito que a civilização ensina, seria cada um por si e só isso. Porém, a colaboração continua sendo um ingrediente precioso para o progresso. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As emoções costumam surgir de repente e provocar desordem, porém, também acontece o contrário, em momentos de intensa desorganização é possível surgirem emoções pacíficas e acalentadoras, que resultam em ordem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Colabore para acrescentar prazer e alegria à vida das pessoas com que você se relaciona, inclusive àquelas com que sua alma não simpatiza, mas que, mesmo assim convive. Tudo é possível entre o céu e a terra.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Havendo espaço para você se manifestar com liberdade e alegria, tudo continuará bem. Porém, se esse espaço é comprometido com conflitos, você precisa fazer algo para consertar a situação, em vez de brigar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O regozijo que sua alma busca não está longe nem é difícil de obter, se encontra encerrado e oculto no meio das coisas que, de tão cotidianas e habituais, deixaram de merecer seu olhar atento e carinhoso. Mudança.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça o necessário para sua alma se sentir mais segura, mas se você tiver de fazer manobras que resultem em paralisia dos assuntos em andamento, então seria melhor você deixar a satisfação da segurança para depois.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que você sinta muita distração e lhe pareça que não avança nos seus intuitos, mesmo assim continue fazendo tudo que estiver ao seu alcance, porque, aos poucos, o avanço se tornará consistente, mesmo que desordenado.