Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (12/5)

A próxima lua cheia

Data estelar: Lua cresce em Libra

A próxima Lua Cheia, que acontece na madrugada da segunda-feira, dia 16/5/22, é o momento anual em que nossa nave Terra se alinha com as estrelas da constelação das Plêiades, as quais, junto a Sirius e 7 estrelas da constelação da Ursa Maior, constituem o circuito de distribuição de Vida que sustenta tudo que acontece por aqui.

Metaforicamente, é o momento anual de entrar em contato com nossa origem e destino, porém, como tudo, no Universo, é interdependente, não seria digno imaginarmos que isso se refira exclusivamente a nós. Este alinhamento também ressalta nosso relacionamento com os outros reinos da natureza, visíveis e invisíveis, para nos integrarmos.

Pensa grande, pensa amplo e além de ti para aproveitar o alinhamento, porque se pensas pequeno e mesquinho, o alinhamento te atropelará.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De pequeno em pequeno passo se faz um grande caminho. Não importa o quanto você tenha investido nem tampouco o quanto pareça ter havido só contrariedade no caminho, a partir deste momento você avança com firmeza.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que um dia é feito com entusiasmo e envolvimento, a qualquer hora se transforma em mais uma tarefa a ser desempenhada obrigatoriamente todos os dias, uma situação que se torna distante da origem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Termine o quanto antes o que você tem em mãos, porque só assim você conseguirá desfrutar com plenitude dos bons momentos que vêm vindo por aí. Esses momentos não seriam desfrutados com inúmeros assuntos acumulados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se as ideias se convertem em realidade concreta, então são ótimas ideias. Se as ideias servem para você desenvolver bons sentimentos, então são boas ideias. Se as ideias servem para você se isolar, são péssimas ideias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que é seguro pode deixar de ser a qualquer momento, porque, no mundo em que vivemos, tudo deixou de ser previsível, há um quê de loucura insana em andamento. Você precisa se adaptar à realidade o mais rápido possível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A segurança não é algo que dependa de fatores circunstanciais, os quais podem ajudar ou atrapalhar. A segurança depende mais do grau de confiança que você depositar na maneira de colocar sua destreza em prática.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há um tempo para silenciar, e há outro para expressar abertamente suas ideias e inquietações. Saber distinguir um do outro é sinal de sabedoria, e agir de acordo às percepções e discernimento, é sinal de evolução.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Trate as pessoas com tolerância, aceitando as indecisões que as caracterizam nesta parte do caminho, porque essa postura não é inimiga dos seus planos, é um convite ao amadurecimento dos planos e ideias. Assim sim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você tem capacidade de fazer acontecer algumas coisas, porque estão ao seu alcance, mas daqui a pouco, você precisará de novas mãos e braços, porque sua alma avançará num terreno desconhecido. Tenha isso em mente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O tanto de coisas que você precisa fazer agora não há de se tornar motivo de procrastinação, porque essa atitude se baseia no medo, criando a falsa expectativa de que, por enquanto, você se livra do peso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se há algo que há de ser considerado inimigo, esse é o caso do medo. Essa companhia fiel do caminho de vida, que é o medo, não merece seu respeito, mas sua luta ferrenha, para impedir que boicote os bons momentos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se há algo errado acontecendo, provavelmente isso seja efeito de uma visão distorcida de sua alma, que procura encaixar os fatos dentro da caixinha de como as coisas deveriam ser. Aceite tudo como é, está tudo certo.