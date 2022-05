Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (19/5)

Experiência de viver

Data estelar: Sol e Plutão em trígono

É bastante comum que nos voltemos ao mundo espiritual quando beijamos a lona, pois, tendo perdido o domínio que pensávamos desfrutar, procuramos uma fonte maior de poder para nos restaurar. Nada há a ser criticado nisso, pois, é natural que respondamos ao anseio de viver bem.

Viver bem, porém, sabemos ser uma raridade, porque na maior parte do tempo estamos envolvidos numa contenda sem-fim contra as limitações, lutando contra demônios, medos e sombras, em vez de, positivamente, nos envolvermos agradecidos à vida por tanto.

Cada um de nós sabe o tamanho da dor existencial com que precisa lidar, que é proporcional ao tamanho do anseio de viver bem, se sintetizando o processo em o que decidimos fazer com toda essa magnífica complexidade, que é a experiência de viver.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não se trata apenas de avançar, mas de trilhar o caminho com a maior qualidade possível, produzindo bem-estar a cada passo. Evite sacrificar o bem-estar possível em nome de objetivos impossíveis. Isso melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tome as iniciativas pertinentes a cada caso que se apresentar hoje, porque este é um momento em que há chance real de agir com eficiência e, não apenas driblar obstáculos, mas avançar positivamente também.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há muito assunto atual que merece reflexão honesta, transparente e sincera de sua parte, mas é por isso mesmo que sua alma resiste, porque reconhece, antecipadamente, que essas reflexões não serão fáceis de administrar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas com que você precisa tratar nesta parte do caminho não são especialmente aquelas com que sua alma simpatiza, muito pelo contrário até, porém, são as indicadas para resolver o que está em andamento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça o possível e o impossível também, porque este não seria um momento para sua alma medir esforços e se poupar, mas para seguir em frente, dando tudo de si, apostando alto. Faça o possível e também o impossível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Está tudo certo, mas como o mundo anda mais incerto do que em qualquer outro momento da história que você conhece, as certezas com que sua alma poderia contar agora ficam todas achatadas, como se nada demais acontecesse.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sem medo e com muita ação, é assim que as coisas vão se desembaraçar, porque se você ficar esperando por algum acontecimento que venha a aliviar o cenário, provavelmente, só acontecerá isso, ficar esperando.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É preciso ter o máximo possível de autodomínio nesta parte do caminho, pois, só assim você evitará que as emoções obnubilem o que poderia ser um ótimo momento de trocar ideias, e de fazer combinados importantes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar dos perrengues, está tudo em seu devido lugar, tudo em ordem. Porém, será que é dessa ordem que sua alma gosta? Ou será que sua alma gosta mesmo de ver o circo pegar fogo depois de chutar o balde? O que será?

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As coisas não se definem por si sós, se definem através das ações em que você se envolve, e pelas iniciativas que você se atreve a colocar em marcha. Evite pedir definição à vida, apenas faça a sua parte. Aí sim!

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Brinque com suas sombras e demônios, sem levar nada muito a sério, porque há coisas que, com certeza, são muito mais importantes. Melhor avançar na direção dos seus objetivos do que ficar lutando contra sombras.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a sua alma pressente não estar com essa bola toda para administrar a situação. Não importa, não é hora de autoconfiança, mas de fazer o que estiver ao seu alcance.