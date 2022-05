Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (16/5)

Surfar ou atropelar

Data estelar: Lua Cheia ingressa em Sagitário às 8h51

Cada um de nós interpreta, de acordo com seu alcance e limitações, o chamado para sermos maiores e nos conectarmos às dimensões que chamamos de espirituais, por falta de nome melhor. Não é raro que quando este chamado é amplo, geral e irrestrito, como agora, nossa vida de desejos se intensifique, porque nossa consciência está, na maior parte do tempo, dedicada à satisfação ou frustração dos desejos.

Elevar a mira e conectar nossa consciência com algo maior que nossas personalidades, esse seria o cenário ideal, mas, para isso, precisamos nos treinar a cada dia para que o hábito da conexão espiritual se arraigue em nossas existências.

Enquanto isso, em vez de surfarmos nos rios de vida que fluem pelo Universo, somos atropelados por esses.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As manobras secretas que sua alma precisa fazer neste momento precisam ser adequadas às necessidades mais urgentes, e esse tipo de atitude se circunscrever a este momento, para não criar efeitos residuais.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo que de melhor poderia ser experimentado neste momento, se vincula ao quanto sua alma seja capaz de ampliar o leque de contatos, buscando a oportunidade de reunir interesses divergentes em torno de um mesmo objetivo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ação! A vida é ação. Sua mente está repleta de arquivos de ideias e sonhos que nunca se tornaram realidade concreta; para que continuar engrossando esses arquivos? Melhor se dedicar a fazer, o regozijo é muito maior.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A mente se projeta ao futuro o tempo inteiro, porém, em raros momentos acredita tanto nessas projeções, que se transformam em combustível de ação. Agora, você experimenta um desses raros momentos. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você pode se conformar com o prazer de dar o sonho por realizado, já que de tanto o sonhar, sua mente mora lá. Porém, você pode, também, continuar se motivando com a força do sonho, para conseguir realizar muito mais.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Onde houver pessoas envolvidas, haverá também complicações e conflitos, esta é uma perspectiva com que você pode contar, com certeza. Porém, na mesma medida do conflito há também a perspectiva de acordo. Ou não?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O momento é rico em potencialidades, mas é com isso mesmo que sua alma precisa tomar cuidado, para não se regozijar apenas com as ideias que circulam, mas que busque, de imediato, se instrumentalizar para as realizar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Seria impossível agarrar todas as oportunidades que se apresentam agora, portanto, é necessário fazer escolhas, e se dedicar a resolver os dilemas inerentes a essas com a maior sabedoria possível. Em nome do bem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A tolerância um dia acaba, e tudo que acaba sendo suportado explode ao mesmo tempo. Essas são situações delicadas, porém, necessárias, porque não se pode passar a vida em condições opressivas. Ninguém merece.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas que precisam ser ditas, mas se forem ditas de forma desengonçada, não apenas perderão o efeito, como também se tornarão contraproducentes, ou seja, o tiro vai sair pela culatra. Melhor isso não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que você quer, será, mas não pela força do querer, não se iluda com isso, porém, porque você se motiva, com essa força, a agarrar o destino com as próprias mãos, e o fazer acontecer, apesar de toda resistência.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A bola está com você, e cabe a decisão de o quanto você vai se atrever a colocar tudo de si neste jogo, ou continuar fingindo que joga, enquanto se esconde da vida. Vida é para viver! Mas, cada um decide o quanto vive.