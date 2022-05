Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (23/5)

O pensamento dos outros

Data estelar: Mercúrio e Marte em sextil

Seria impensável, e uma crueldade, exigir de alguém com paralisia que se esforçasse e andasse com as próprias pernas, suas limitações nos chamariam à consideração e respeito, e ajudaríamos em vez de atrapalhar. Porém, quando encontramos alguém com evidente dificuldade de comunicação, em vez de ajudar, exigimos que essa pessoa se abra e esforce para se comunicar conosco.

Essa naturalidade com que exigimos, apesar da dificuldade, denota o quanto a comunicação é importante, e o quanto ficamos nervosos diante de alguém que se fecha em si a maior parte do tempo.

A comunicação nos é muito valiosa, serve de parâmetro e orientação para nos situarmos no complexo cenário dos relacionamentos. Nós queremos e precisamos saber o que o outro pensa.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que você não possa declarar abertamente seus verdadeiros planos, mesmo assim continuam orientando seus passos e as mais importantes iniciativas em que sua alma se envolve. A discrição é fundamental.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Uma boa dinâmica de grupo alimenta a alma, porque coloca seu intelecto lado a lado de outros intelectos, produzindo um somatório que sempre resulta em prosperidade. Triste que as pessoas não somem mais do que dividem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ofereça seu melhor em cada uma e em todas as atividades em que se envolver hoje, pois, na mesma medida de seu comprometimento a vida lhe retornará, com suas melhores oportunidades e proteções. Experimente e comprove.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Olha tudo do ponto de vista mais amplo possível, porque se ficar se prendendo aos detalhes, inevitavelmente sua alma será engolida pela voragem de conflitos que circulam à solta por aí. Ponto de vista amplo resolve.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Às vezes, como agora, é preciso se atrever a dar um passo maior que a perna, porque em muitos casos essa sensação de que vai ser muita areia para seu caminhãozinho acaba não se comprovando na prática. Pura ansiedade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure conhecer e reconhecer as pessoas com que você se relaciona, e que são as mais significativas, às quais sua alma recorre porque lhe servem de parâmetro. As pessoas mudam, precisam ser reconhecidas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Poucas e boas coisas serão preferíveis a continuar buscando resolver tudo de uma tacada só, essa opção não se encontra disponível no momento. Há inúmeras coisas, ao seu alcance, que resolveriam bastante. Aí sim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A janela de oportunidade se encontra aberta temporariamente, porém, mesmo assim, não se trata de se precipitar nessa ou naquela direção, mas de colocar em prática os planos que você vem cozinhando na alma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Algumas coisas chegam ao fim, enquanto outras começam ao mesmo tempo. Assim é a vida, leva e traz, vem e vai, e nesse vaivém a única certeza que sua alma cultiva é a de que ela permanece. Só isso importa, permanecer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ninguém está ao sabor da vida, a vida é um rio de energia generoso o suficiente para servir aos seus propósitos, e se você gostar da vida, a vida, com certeza, vai gostar de você. O inverso também é verdade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para conquistar a medida de segurança que sua alma demanda neste momento, é menos preciso aumentar a receita e muito mais se trata de saber aproveitar e otimizar tudo que se encontra disponível. Que não é pouco.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As dúvidas e dilemas são resistentes a qualquer comprovação de que tudo continua em marcha, elas continuam apresentando argumentos que, se você não presta atenção e permanece confiante, corroem o estado de ânimo. Melhor não.