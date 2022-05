Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (30/5)

Pensar bem

Data estelar: Lua Nova em Gêmeos

Pensar, todo mundo pensa, porém, pensar bem é privilégio de poucos, não porque pensar bem não esteja ao alcance de qualquer pessoa, mas porque isso só pode ser fruto de treinar a mente para que responda às necessidades, em vez de ela funcionar do jeito que quiser, à hora que quiser, sem nenhum tipo de domínio.

Pensar bem requer o desenvolvimento de virtudes como a persistência, investigação, imparcialidade no juízo de valores, equanimidade, todas elas disponíveis a quem quiser treinar a mente, com o mesmo empenho e perseverança com que se treina o corpo físico.

Todo dia um pouco de imparcialidade, todo dia um pouco de honestidade para com a própria alma, que tende a se acomodar em opiniões superficiais, em vez de se aprofundar nos temas sobre os quais opina.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Estão abertas as negociações, portanto, evite aceitar as coisas como elas surgirem, mas se dedique a pensar direito o que interessa, de fato, e como fazer para que seus interesses combinem com os interesses alheios.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Garanta as medidas de segurança que desejar, mas cuide para não se focar tanto nisso que sua alma acabe presa dentro de um mundo seguro, mas que lhe impede de continuar avançando na aventura que é viver. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante tomar alguma iniciativa em cada caso que ocupar sua mente, porque continuar só pensando não apenas não ajudaria em nada, como também acabaria complicando o cenário com argumentações inconsistentes. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há coisas que têm de acontecer, não importa se a gente gosta ou não delas, porque respondem a um cenário muito mais amplo do que o dos nossos desejos. É importante aceitar e saber até onde chega o próprio alcance.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A amizade é o único relacionamento perfeito entre os seres humanos, a dimensão em que há mais chances de haver reciprocidade e justiça, acontecendo de forma espontânea. Valorize a amizade, e que sua alma seja boa amiga.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Importante mesmo neste momento é você superar as limitações impostas pelo medo de se expor, e transitar pelo cenário da vida com a maior despreocupação possível, fazendo uso dos instrumentos que aprendeu a usar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Observar tudo do ponto de vista mais amplo possível é o que sua alma precisa nesta parte do caminho, porque com visão abrangente e inclusiva, muito do que agora parece desconexo mostrará seu verdadeiro sentido.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os desejos sempre vêm na forma de urgências, de objetivos que não se pode deixar para depois, mesmo que, para tudo o mais, sua alma pratique despreocupadamente a procrastinação. Os desejos são autoritários.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Distinguir as pessoas certas das que seria melhor ver pelas costas, esse há de ser um exercício cotidiano para sua alma, porque as pessoas vêm todas misturadas, sendo preciso se aproximar de umas e distanciar de outras.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de não ser um momento de intenso brilho, como você gostaria, mesmo assim tudo que acontece tem muita utilidade, se você se dedicar a pensar com um pouco mais de espírito prático, e menos romantismo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Defina com clareza suas reais necessidades, e aja a favor delas, em vez de partir do princípio de que, por ser difícil satisfazer tudo, você deveria abrir mão de suas prerrogativas. Há lugar e tempo para tudo aqui na Terra.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Deixe para trás, o mais definitivamente possível, tudo que serviu, durante muito tempo, para você estacionar em angústias que, enquanto os anos passaram, se provaram completamente inconsistentes. Superação.