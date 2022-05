Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (9/5)

Complicação impertinente

Data estelar: Lua Vazia das 9h40 até 19h54

A vida é uma experiência complexa que não precisaríamos complicar mais ainda, porém, surpreendentemente, é isso mesmo a que nos dedicamos, com método, todo santo e endemoniado dia, nos envolvendo e sustentando relacionamentos com pessoas e tarefas com as quais não simpatizamos, muito pelo contrário, mas que nos convencemos de que “a vida seja assim”, e que, por isso, não teríamos como mudar.

É inevitável que essa realidade nos enfureça, e parece inevitável, também, que, por não podermos expressar abertamente nossa fúria, endereçando-a às pessoas pertinentes, que então a transfiramos impessoalmente a determinados grupos, representantes de tais ou quais ideologias, não importa quais, mas que nos sejam antipáticas.

Se isso não é uma complicação impertinente, não sei mais o que seria.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A vontade de passar bons momentos, de regozijo e alegria, há de ser respeitada, mas também, é preciso escolher a dedo os momentos de colocar em marcha tal perspectiva, para que seja contagiante, e não motivo de crítica.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O sossego que sua alma gostaria de experimentar está disponível, mas precisa de sua ajuda para ser desfrutado, porque, mesmo havendo todas as condições para sossegar, se você persiste no mau humor será tudo em vão.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você tem muito a dizer, mas precisa encontrar a hora certa para se expressar, porque se ficar comentando suas ideias com todo mundo, essas perderão a força que lhes é inerente. Amadureça as ideias e depois se expresse.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Preocupar-se excessivamente com dinheiro é a melhor forma de distorcer o fluxo de recursos, porque você fará tudo aos trancos e barrancos, com a alma sobressaltada. Dinheiro bom é dinheiro que circula. Só isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Intervir nos acontecimentos seria uma tentação no dia de hoje, porque o melhor seria você fazer cara de paisagem e se mimetizar no cenário, esperando que as horas passem e que o mínimo de encrenca aconteça.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O silêncio será de grande ajuda nesta parte do caminho, pois, assim você evitará se enredar em discussões estéreis, que não levariam a nenhum lugar positivo. O silêncio há de ser sua companhia mais confiável agora.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A desconexão entre as pessoas é evidente, mesmo entre aquelas que normalmente se comunicam bem entre si. Tudo isso vai passar, não precisa de atenção de sua parte, mas de divina indiferença, porque vai passar, com certeza.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para você fazer o que quer, você precisará se expor bastante, e hoje não seria um dia interessante para ficar nessa posição, a qual, até poderia brindar com certo avanço, mas ao preço de inúmeros efeitos colaterais.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo que você imagina ter percebido direito e entendido perfeitamente, é tudo que precisa ser revisto também, porque a realidade anda cheia de véus e distorções, sendo muito difícil discernir verdade de mentira.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As inquietações íntimas precisam ser tratadas com delicadeza e cuidado, sem se apoiar nelas para tomar iniciativas severas que, com certeza, seriam contraproducentes, um verdadeiro tiro saindo pela culatra.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Alguém deve ter a culpa, com certeza! Esse negócio de culpados e vítimas é um jogo bastante delicado, porque, dia mais, dia menos, os culpados se transformam em vítimas, e vice-versa. Melhor não se meter nesse jogo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Evite o estresse, ciente de que, para isso, você precisará encarar os contratempos com bom humor, sabendo que nada disso é resultado de uma conspiração para derrubar você, apenas uma arritmia dos fatos da vida.