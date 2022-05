Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (6/5)

Conversa com teu futuro

Data estelar: Lua cresce em Câncer

Substitui a pergunta “como foi que tudo começou?” por “aonde tudo isso vai parar?”, pois, assim, te dedicarás a conversar mais com teu futuro do que com teu passado.

Nem tudo em ti é fruto do teu passado, uma parte do tempo poderia, se assim o decidisses, ser dedicada a conversar com teu futuro, o qual é tão real quanto o passado, e tão determinante quanto esse também, mas, diferente do passado, o futuro só pode se converter em realidade através de tuas ações atrevidas, de experimentação.

Se queres te acomodar, então continua permitindo que o passado se repita inerte através de ti. Porém, se queres te renovar e ser maior do que o que te ensinaram, então, leva a sério as conversas com o futuro, e permite que essa realidade se manifeste através de ti.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É hora de conversar francamente sobre os assuntos que inquietam sua alma, mas não para desabafar apenas, e sim para colocar as coisas em seus devidos trilhos, e ver o que pode, e o que não pode ser feito no futuro.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem tudo pode ser dito, mas você pode fazer sugestões, insinuações e ver como as pessoas reagem para, assim, avaliar se seria possível seguir em frente e colocar todas as cartas sobre a mesa. Um jogo estratégico.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Reúna as pessoas para um bate-papo informal, e se você não consegue fazer com que as agendas das diversas pessoas convirjam a um encontro, pelo menos converse com todas elas por separado. Boas ideias surgirão.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O que tiver de fazer, faça sob o manto da discrição, atraindo a menor atenção possível sobre seus movimentos e, evidentemente, evitando antecipar suas ações através de comentários com as pessoas aparentemente confiáveis.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora é um momento interessante para você investir na rede de contatos que andou construindo, convidando as pessoas a conversar e trocar ideias, porque assim haverá mais chances de encontrar boas parcerias.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os riscos reais só podem ser avaliados na prática, no momento em que se torna impossível voltar atrás e os evitar. Assim são as coisas entre o céu e a terra, nenhuma teoria antecipada supera a experiência prática.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas banalizam tudo, mas há assuntos que mereceriam ser tratados com um pouco mais de pompa e circunstância, não apenas pelo respeito às formalidades, mas porque, também, são mais delicados. Protocolos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os relacionamentos sociais são trabalhosos e complexos, mas há algo muito positivo nisso, que é o fato de sua alma não poder se acomodar, tendo de estar o tempo inteiro ligada para ver os sinais e o que acontece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ajude as pessoas a ajudarem você, porque se você anda sempre com esse ar autossuficiente por aí, ninguém se atreverá a estender uma mão amiga, nem mesmo quando você a precisar, porque fez a fama de não precisar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As coisas não precisam ser sempre as mais difíceis possíveis, tudo pode transcorrer num clima de rotina alegre, num cenário onde prevalecem as questões habituais, feitas com bastante destreza. Só isso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Importante mesmo é que você desfrute de suas conquistas, e não que essas sirvam para alimentar ainda mais as angústias, que sempre andam serpenteando na inconsciência dos pensamentos e sentimentos que sua alma elabora.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aja em nome dos seus interesses, em busca de maior segurança. A zona de conforto não há de ser tratada depreciativamente, porque ser humano sem mínimo conforto e segurança, é ser humano que se traumatiza. É assim.