Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (10/5)

Data estelar: Mercúrio retrograda, Júpiter ingressa em Áries

Não se pode culpar a retrogradação de Mercúrio por todo e qualquer problema de comunicação que acontecer agora, porque o próprio evento “Mercúrio retrograda” se tornou um sucesso de comunicação, um conceito que era inimaginável se popularizar até pouco tempo atrás.

A retrogradação de Mercúrio contraria as expectativas, portanto, te prepara para frustrar teu inconfesso desejo de que tudo dê errado e, assim, tenhas a chance de ironizar a situação pondo a culpa em Mercúrio, que, cá entre nós, não está nem aí com essas considerações.

Se as coisas vão bem ou se oscilam entre ir bem e ser um desastre, isso é irrelevante, pois, é assim mesmo que a vida é. O que importa é aproveitares a chance de perceber que, enquanto a linguagem da civilização vai mudando, vão mudando também as tradições.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quanto mais generosas sejam suas ofertas e comportamentos, mais a vida responderá a você com a mesma ou maior generosidade. Não se trata, no entanto, de uma barganha, mas de comprovar o quanto a generosidade abre portas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Amadureça seus planos, evite correr atrás de algo que parece escorrer por entre os dedos, de tão elusivo que é, porque se você silenciar, esperar e amadurecer seus planos e intenções, tudo correrá bem.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Bons contatos ajudam bastante, e se você considera que, ainda, você não fez uma boa rede de contatos, então agora é a melhor hora possível para ampliar isso. Lembre as pessoas de sua existência e destrezas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A sorte é caprichosa demais para que sua alma se agarre exclusivamente a ela. Faça a sua parte, exponha seus interesses, continue lutando e, assim, com certeza, a sorte, quando acontecer, contemplará suas demandas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mundos e fundos se descortinam à sua frente, a mente vagueia por universos distantes, mas que se tornam íntimos através das visões. Solte sua imaginação, não há nada melhor do que viajar mentalmente sem limites. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os medos que atormentaram você durante muito tempo estão em processo de regredirem e ficarem dormentes. Estarão sempre por aí, não se preocupe com eles, mas se ocupe de perceber o que é viver sem esse tormento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O bom trato teria de ser mútuo, com certeza, mas o mundo anda tão de ponta-cabeça que todo mundo precisa aumentar o grau de tolerância no trato cotidiano, descontando as distorções que eventualmente acontecerem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É nas pequenas coisas cotidianas que sua alma encontrará os enormes tesouros que procura alhures. Porém, são exatamente essas coisas cotidianas que toda alma negligencia, achando que é pouco, que é irrelevante.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Viver bem não é uma questão de quantidade de dinheiro circulando. Viver bem é uma questão de estado de ânimo, que se mantém levitando acima dos perrengues que a vida traz continuamente. Aí sim é viver bem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cuide bem do seu espaço, arrume tudo, deixe as coisas em ordem, mesmo que não tenha testemunhas nem tampouco circule outra pessoa pelo ambiente que não seja você. O cuidado com o ambiente é fundamental, ou não?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo pode e merece ser negociado. Portanto, nada aceite do jeito que lhe for oferecido, mas coloque sobre a mesa suas próprias cartas, tentando encontrar uma forma de todas as diferenças serem contempladas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Trate a vida com generosidade, e terá generosidade da parte dela também, porém, não se trata de criar planos maliciosos para agir com generosidade apenas pela recompensa. Não há nada melhor do que a generosidade.