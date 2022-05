Hospital do Idoso recebe obras que promovem acessibilidade a usuários

O Hospital do Idoso, em Rio Branco, recebe a partir desta segunda-feira, 2, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), obras de adequação e reparo em sua estrutura física, incluindo uma rampa de acesso com corrimão, que garante um ambiente seguro e com mais acessibilidade, e um piso tátil, que orientará os pacientes com deficiência visual ou com baixa visão.

Para a chefe do Hospital do Idoso, Sneyla dos Santos, trata-se da inclusão de acessibilidade, que será muito importante para os pacientes e equipes, proporcionado bem-estar na execução das tarefas.

“O hospital tem trabalhado no cuidado integral de cada paciente. Essa é uma solicitação do nosso governador Gladson Cameli, juntamente com o presidente da Fundhacre João Paulo Silva, que visam um atendimento humanizado e de qualidade para as pessoas idosas”, afirmou Sneyla.

A adequação será realizada mediante recursos próprios do governo do Estado. Estão inclusos a criação de um novo espaço para o atendimento da terapia ocupacional, que trabalha o desenvolvimento cognitivo do paciente, e reparos na parte ambulatorial, nos leitos da enfermaria e na parte externa do hospital.