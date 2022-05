Humaitá perde outra vez e classificação fica bem distante

O Humaitá sofreu nova derrota na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo (29), no estádio Florestão, pela sétima rodada do grupo 1 da competição, o Tourão não resistiu o melhor futebol do São Raimundo/AM e caiu por 1 a 0, gol de Dedê ainda no primeiro tempo. Os jogadores Naldo e Psika, ambos do Tourão, ainda foram expulsos na etapa final.

Como fica

Com a vitória sobre o Humaitá, o São Raimundo-AM pegou o elevador e assumiu a terceira posição, somando 13 pontos. Por outro lado, o Humaitá segue na sétima e penúltima colocação com apenas quatro pontos.

Próximos jogos

No próximo sábado (4), às 16h (de Brasília), no estádio da Colina, as equipes do São Raimundo/AM e Humaitá voltam a ficar frente a frente.

Resumo do jogo

Pressionado por uma vitória para subir na tabela de classificação, o Humaitá recebeu neste domingo o São Raimundo/AM. O duelo começou com as duas equipes marcando forte e a primeira chance de gol saiu de um chute do meia atacante Felipinho, mas a bola passou sobre o gol de Neguett.

O Tufão buscava encaixar uma bola com o perigoso Caíque, mas sem sucesso. O jogo seguiu equilibrado até a parada técnica, quando o Tufão conseguiu abrir o placar. O goleiro Felipe Leineker salvou, parcialmente, um lance na sua área, mas na sobra, Dedê driblou o seu marcador e acertou belo chute para abrir o placar, aos 28 minutos.

Com a vantagem no placar, o time do técnico Aderbal Lana era bem mais compacto e eficiente em relação ao time da casa, não dando espaço ao setor de criação do Tourão, o suficiente para levar a vantagem do placar para o intervalo de partida.

Expulsões e defesa de Neguett

Na volta dos vestiários, o Tufão seguiu melhor e quase ampliou logo aos três minutos. Matheus Oliveira da entrada da área arriscou o chute e a bola assustou o goleiro Felipe Leineker.

Com a derrota e situação delicada na tabela, o Tourão tentou uma pressão, mas tinha dificuldade em criar situações de gols e pouco arriscava o chute para o gol do Tufão.

Se estava complicado encontrar o empate ficou pior ainda com a expulsão do zagueiro Reginaldo, após o jogador do Tourão deixar o braço no rosto do adversário, aos 28 minutos.

Numa jogada pelo lado esquerdo do ataque do Tourão, o meia Psika dividiu o lance com a defesa do Tourão e pediu pênalti. O árbitro mandou o jogo seguir e aplicou cartão amarelo no atleta do Tourão, esse reclamando rispidamente e recebendo o cartão vermelho, aos 36 minutos.

Mesmo com dois jogadores, o Tourão do Humaitá quase deixou tudo igual numa cobrança de falta perfeita do meia Mamude, mas o goleiro Neguett fez ótima defesa e garantiu mais três pontos para o São Raimundo/AM.