Humaitá sai na frente, mas sofre virada do Trem, em Macapá

O Humaitá segue sem vencer fora de casa na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Nesta segunda-feira (23), no estádio Zerão, em Macapá-AP, o campeão acreano perdeu, de virada, para o Trem-AP por 2 a 1. O Tourão do Humaitá chegou a abrir o placar com Aldair, mas sofreu a virada nos minutos finais, através de dois gols do zagueiro Gilmar, aos 39 e 47 minutos do segundo tempo.

Como fica

Com a derrota para o Trem-AP, o Humaitá caiu para sétima posição, com quatro pontos ganhos. Por outro lado, o Trem-AP subiu uma posição e vai a sexta colocação, com cinco pontos ganhos.

Próximos jogos

Após derrota, de virada para o Trem-AP por 2 a 1, o Humaitá recebe no próximo domingo (29), às 16h, no estádio Florestão, o São Raimundo/AM, em jogo válido pela sétima rodada da fase classificatória do Campeonato Brasileiro da Série D. Por outro lado, um dia antes (28), o Trem visita o Náutico, no estádio Canarinho, às 18h (de Brasília).

Jogo

Trem e Humaitá fizeram um primeiro tempo muito equilibrado, mas de pouquíssimas chances de gols.

O Tourão do Humaitá fazia boas investidas pelo lado direito com o atacante Aldair. Por outro lado, a Locomotiva respondia com jogadas organizadas pelo meia-atacante Silvio.

Com as defesas bem postadas e com as duas equipes criando pouquíssimas situações de gols, o jogo foi para o intervalo sem abertura de contagem.

Na busca de figurar próximo ao G-4, o Tourão do Humaitá começou a partida de forma mais ousada e conseguiu abrir o placar aos 5 minutos. O lateral esquerdo Dominy faz o cruzamento para a área e a bola sobrou para Aldair. O atacante do Tourão chegou chutando com violência para vencer o goleiro Dida.

Com a derrota parcial, o Trem-AP tentou sair para o jogo, mas encontrava dificuldades, principalmente no setor de criação e também nas finalizações.

Mais retraído, o Tourão do Humaitá passou a apostar novamente nas investidas do atacante Aldair. Aos 22 minutos, o jogador do Tourão avançou pela direita e soltou o pé, assustando o goleiro Dida. Um minuto depois, a Locomotiva fez verdadeira blitz na área do campeão acreano, com o jogador Neto carimbando a zaga do Humaitá.

Na base da pressão, o Trem conseguiu o empate. O estreante zagueiro Gilmar aproveitou sobra de bola e deixou tudo igual no placar, aos 39 minutos.

O gol deu motivação para o time da casa. Numa cobrança de escanteio de Balão Marabá, o zagueiro Gilmar ganhou no jogo aéreo colocou a bola na rede do goleiro Felipe Leineker, aos 47 minutos. Festa da torcida da Locomotiva nas arquibancadas do estádio Zerão.