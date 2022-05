Humaitá vence e Galvez e São Francisco ficam no empate

Dois jogos fecharam na tarde desta quarta-feira (18), no estádio Florestão, a primeira rodada do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20.

No primeiro jogo, válido pelo grupo A, o Humaitá conquistou vitória apertada diante do Vasco da Gama por 1 a 0, gol assinalado ainda no primeiro tempo de partida, através de Werlyson.

No jogo de fundo, esse válido pelo grupo B, o Imperador Galvez chegou a abrir o placar na primeira metade do primeiro tempo, mas sofreu o empate do time católico antes do intervalo. O gol do Imperador saiu de uma jogada do atacante Jordão. O atleta entrou pela esquerda e chutou cruzado para o desvio do zagueiro Roberto contra a sua própria rede. O São Chico não se deu por vencido e conseguiu o empate antes do intervalo de partida, após o meia Coreano finalizar jogada na grande área e a bola ficar no braço do zagueiro Dudu. O árbitro Alberto Júnior aplicou a regra e marcou a penalidade. O próprio Coreano cobrou o tiro livre e deixou tudo igual no placar.

Próximos jogos

21/05/2022

Local: Florestão

07h30 – Andirá x Rio Branco

09h30 – Náuas x Plácido de Castro

Local: Marreirão

15h00 – Sena Madureira x São Francisco