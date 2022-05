Idosa desaparece em comunidade do rio Iaco; Bombeiros de Sena Madureira iniciam buscas

Uma moradora da comunidade Campinas, rio Iaco, identificada até o presente momento como Isaura, 76 anos de idade, está desaparecida de seus familiares desde o último dia 16. Uma sobrinha que cuida da mesma informou que na anterior ao sumiço deu a janta pra ela e, no dia seguinte, ao procurá-la para oferecer o café da manhã não a encontrou mais.

Na data de ontem, por volta das 14:30 horas, o Corpo de Bombeiros de Sena Madureira tomou conhecimento do desaparecimento da idosa. “Já deslocamos a nossa equipe para trabalhar nas buscas. Esperamos encontrá-la com vida”, comentou o sargento C. Queiróz.

Ainda não se sabe ao certo qual destino a idosa tomou, se foi para o rio Iaco ou para dentro da mata.

Conforme o apurado por nossa equipe, a idosa tem problemas de epilepsia.