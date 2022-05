Idosa morre em mesa de restaurante após ser picada por vespa

Uma idosa de 67 anos morreu em um restaurante no município de Teulada-Moraira, na Costa Rica, após ser picada por uma vespa. A tragédia ocorreu nesta segunda-feira (9/5).

De acordo com o jornal britânico The Mirror, a mulher sofreu um choque anafilático logo depois da picada. Paramédicos foram acionados para tentar reanimá-la com técnica de RPC, mas a idosa foi declarada morta no local.

Cidadã britânica, a mulher — cuja identidade não foi revelada — morava na região com a família e costumava frequentar o mesmo restaurante.

Reações graves às picadas de vespas são chamadas de anafilaxia e ocorre quando o corpo humano entra em choque em resposta ao veneno do inseto.