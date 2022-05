Idoso constrói piscina particular em mata ciliar e é multado em R$ 350 mil

Um idoso, de 76 anos, foi multado em R$ 350 mil, nesta quinta-feira (19), por degradar matas ciliares da cidade turística de Bonito (MS), a 297 km de Campo Grande. Conforme a Polícia Militar Ambiental (PMA), ele é proprietário de uma fazenda na cidade sul-mato-grossense e cometeu crime ambiental na região do rio Anhumas, um dos afluentes do rio Formoso, principal atrativo turístico da cidade .

Segundo a PMA, o homem danificou áreas de matas ciliares do rio, que são protegidas como preservação permanente por lei. Na propriedade de 2.450 hectares, a PMA identificou o represamento do leito do rio Anhumas, por meio de uma obra em concreto, com uma comporta de madeira.

O homem, que reside em Presidente Prudente (SP), também desviou o leito regular do curso d’água e aterrou o local. Na área ele construiu um espaço de lazer, com piscina e redário. Conforme a PMA, o rio secou no trecho aterrado.

Conforme as autoridades, todas as obras foram realizadas sem consulta e licença ambientais.

Por esta razão, as atividades foram imediatamente paralisadas no local. O homem foi multado em R$ 350 mil e deve responder pelo crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena para este crime é de um a três anos de prisão.

Além disso, o proprietário também deve apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada), junto ao órgão ambiental.