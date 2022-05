IEPTEC-AC prorroga Processo Seletivo para mediador de aprendizagem

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica- IEPTEC/DOM MOACYR, no Acre, prorrogou Processo Seletivo com duas vagas para Mediador de Aprendizagem Horista.

Conforme o documento (retificação I) o período de inscrição foi alterado para os dias 2 a 6 de abril de 2022. As candidaturas puderam ser feitas na sede da Unidade Central do IEPTEC/Dom Moaçyr, o horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h, sendo que na sexta-feira, dia 6, as inscrições puderam ser feitas das 7h às 12h.

A fim de atuar no cargo, é necessário que o candidato possua experiência profissional, diploma ou certificado de formação de nível superior, médio e fundamental, cursos para a área, dentre outros. Para pessoas que atendem às características listadas no edital, uma porcentagem de vagas será reservada.

O mediador receberá a remuneração no valor de R$ 28,00 hora/aula, e carga horária de 280 horas mensais.

Da Seleção

Os candidatos foram avaliados por meio de avaliação de títulos, reconhecendo a qualificação e aperfeiçoamento do candidato.

Para informações complementares acesse o edital em nosso site.

