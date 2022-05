Ifac abre inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol

O Instituto Federal do Acre, por meio do Centro de Estudos Linguísticos e Internacionalização do campus Rio Branco, está com inscrições abertas para cursos de inglês e espanhol. Ao todo, estão sendo ofertadas 100 vagas para comunidade, servidores e estudantes do Ifac. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 31 de maio.

Clique aqui e faça sua inscrição gratuita

As aulas serão realizadas na modalidade a distância e têm previsão de serem iniciadas na 2ª quinzena de junho. Os cursos ofertados pelo Ifac são de Formação Inicial e Continuada (FIC) e contam com carga horária de 200 horas.

Conforme o edital, para inscrever o candidato deverá ter o Ensino Fundamental II (ainda que incompleto) e já ter realizado curso de Inglês Nível A1/Espanhol Nível A1 ou curso equivalente de formação inicial. Cada candidato poderá concorrer somente a uma vaga. O curso contará com encontros on-line realizados semanalmente e com duração de 1 hora.

Acesse o edital e saiba mais informações:

https://www.ifac.edu.br/ editais/categoria/edital/ arquivos/591/

Para a inscrição, os interessados deverão possuir um e-mail válido, preencher corretamente todos os campos do formulário eletrônico e anexar as cópias digitais dos documentos: RG (ou documento oficial com foto); CPF; RG e CPF do responsável legal (se o candidato for menor de 18 anos de idade); Certificado, Declaração ou Histórico Escolar que comprove a escolaridade exigida (Ensino Fundamental II); Comprovante de vínculo empregatício para servidores do Ifac e declaração de matrícula para os estudantes do Ifac; e Certificado de conclusão do curso de Nível A1 (inglês ou espanhol) cursado no Ifac ou em outra instituição.

A seletiva dos novos alunos será realizada conforme ordem de inscrição e respeitando a quantidade de vagas disponível para cada curso.

Conforme o cronograma, a classificação preliminar será publicada no dia 02 de junho. Os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso, deverão apresentar documentação no dia 03 de junho. O resultado final será divulgado no dia 06 de junho. As aulas estão previstas para serem iniciadas no dia 13 de junho.

Após o resultado final, os candidatos selecionados estarão automaticamente matriculados e receberão instruções por e-mail sobre como acessar as aulas na plataforma virtual de aprendizagem.