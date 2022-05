Ifac de Sena Madureira oferece 40 vagas para o curso de Licenciatura em Física; Inscrições entram na reta final

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), está com inscrições abertas para mais um curso de nível superior, em Sena Madureira. São ofertadas, ao todo, 40 vagas para Licenciatura em Física.

As inscrições começaram no dia 9 de maio e irão se estender até 8 de junho, podendo ser feitas pelo endereço eletrônico: https://web.ifac.edu.br/processoseletivo.

Podem concorrer às vagas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2010 e 2021, visto que, a seleção se dá mediante a nota do enem. “Você que precisa de um curso superior, venha fazer parte do Ifac. São 40 vagas ofertadas para a população de Sena Madureira. Os nossos estudantes da licenciatura em Física tem se destacado nos concursos públicos e processos seletivos”, comentou o professor Fábio Soares.

Nos últimos anos, o Ifac vem desempenhando papel relevante na educação de nível superior em Sena, sendo a única instituição a ofertar vagas tanto em Física como também em zootecnia.