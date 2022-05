Igreja Católica dá início ao processo de beatificação de Padre Paolino: “Momento histórico”

Sena Madureira vive um momento histórico na tarde deste sábado, 21 de maio de 2022. Celebra o início do processo de beatificação de Padre Paolino Maria Baldassari, falecido no último dia 8 de abril de 2016, aos 90 anos, vítima de uma parada cardíaca e de falência múltipla dos órgãos, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, após dois meses de internação.

O evento jurídico, como a igreja chama a primeira parte do processo de concessão da titulação, contou com a presença do bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquin Petiñez, e de membros do clero que cumpriram as funções de delegado episcopal, promotor de justiça e notário (função ocupada por participante da sociedade civil), além de fiéis católicos da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e amigos do vigário que ficou mundialmente conhecido como o pai dos pobres.

“Estamos muito felizes com essa notícia. Nossa comunidade está com o coração vibrando e em festa. Padre Paolino tem um legado de fé, luta, entrega e amor que muito nos orgulha. Esse momento marca o início de um processo histórico”, disse o bispo Dom Joaquin em entrevista ao ContilNet.

A ocasião contou com homenagens e a exposição das vestimentas que Paolino utilizou durante sua jornada religiosa no município.

A próxima etapa se trata de uma missa solene, marcada para as 19h, na Igreja Matriz, com a apresentação da imagem do padre e uma cerimônia especial de homenagens e bênçãos.

Coletados os mais de 50 testemunhos coletados para o próximo passo do processo, os registros serão encaminhados para a Congregação da Causa dos Santos, entidade ligada ao Vaticano, que vai dar o parecer para a beatificação.

A atribuição, de acordo com as normas da Igreja Católica Apostólica Romana, só ocorre após a comprovação de um milagre. Uma vez atingida a condição de beato, procede-se o processo de canonização.

Veja a galeria de imagens do evento:

Fotos: ContilNet