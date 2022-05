Imperador Galvez e Rio Branco abrem neste sábado a rodada do Sub-20

O estádio Florestão recebe na tarde deste sábado (28), três partidas pela fase classificatória do Campeonato Acreano de Sub-20: Galvez x Rio Branco (14h), Atlético Acreano x Plácido de Castro (16) e Vasco da Gama x Independência (18h).

Na abertura da rodada, às 14h, o Galvez busca a primeira vitória na competição diante do Rio Branco. O técnico Kinho Brito terá para a partida o reforço do meia Deyson, mas perde para o restante da competição o atacante Jordão, este transferido para o Grêmio Anápolis-GO. Thalis será o substituto. Por outro lado, o Rio Branco não terá no banco de reservas o técnico Pedro Balu, suspenso. O time estrelado ainda terá a baixa do volante João Lucas, também suspenso.

Na sequência, às 16h, o Galo Carijó tenta emplacar classificação antecipada para a segunda fase da competição diante do lanterna Plácido de Castro. O Atlético estreou com vitória sobre o Náuas e, no meio de semana, superou o Vasco da Gama por 3 a 1.

No fechamento dos jogos, às 18h, as equipes do Independência e Vasco da Gama buscam reabilitação na competição. O Tricolor do Marinho Monte, após estreia com vitória sobre o Plácido de Castro por 2 a 1, perdeu no meio de semana para o Humaitá por 1 a 0. Por outro lado, o Vasco Gama faz o seu terceiro compromisso no torneio, após revés para o Humaitá e Atlético Acreano.