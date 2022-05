Iniciando as apostas esportivas em 2022

Se você é novo nas apostas esportivas neste momento, esse é o momento para você se aprofundar no assunto. Muita coisa mudou nas últimas décadas, antes as apostas esportivas eram comumente desaprovadas e consideradas um nicho muito específico, agora tornaram-se algo que mais e mais pessoas estão começando a investir.

De acordo com especialistas, isso se deve em parte à inovação da tecnologia, que trouxe muitas formas de jogo, incluindo as apostas esportivas online, por exemplo. Hoje em dia, você pode apostar em aplicativos, sites e outros serviços online que funcionam da mesma forma que uma casa de apostas tradicional presencial.

No entanto, como um novato, ainda há coisas que você deve aprender e entender antes de se aventurar nas apostas esportivas online, especialmente se esta for sua primeira vez apostando em um esporte. Aqui estão algumas das coisas que podem ajudá-lo a iniciar sua “carreira” de apostas esportivas um pouco mais suave.

Aprenda a ler os dados

Com a consolidação das apostas esportivas, surgiram inúmeros sites de estatísticas de esportes. Eles fornecem dados preciosos para a realização de apostas embasadas. Apostar com base nessas informações não garante que você ganhará todas as apostas, mas assegurará uma taxa de acerto que possibilitará um ótimo lucro, especialmente se você pensar e planejar em longo prazo.

Os eventos esportivos seguem padrões bem definidos, principalmente aqueles em que as partidas são corriqueiras, como é o caso do futebol. Por isso, uma análise do histórico recente das equipes envolvidas permite que você encontre apostas com grande potencial de concretização.

Conheça os mercados alternativos

Lendo as estatísticas e percebendo os padrões, você perceberá que os mercados alternativos são muito mais lucrativos do que os mercados simples – aqueles em que você aposta no resultado ou no vencedor de um evento esportivo. Vários fatores de um jogo são muito mais previsíveis do que o resultado final.

Exemplificando: um time que está muito bem no campeonato e tem um ataque poderoso e, por isso, chuta muito ao gol. A ofensividade vem fazendo com que o time ganhe várias partidas, tendo um ótimo aproveitamento nos últimos dez jogos. Um erro do apostador iniciante seria apostar na vitória dessa equipe no próximo jogo.

Já o apostador experiente apostará na quantidade de finalizações do time. Dessa forma, mesmo que haja uma surpresa e a equipe saia derrotada por um time supostamente inferior, é muito provável que o número de finalizações seja alto, principalmente porque a equipe tentará pressionar para reverter o resultado.

Os fãs de esportes não são bons apostadores

Você pode estar pensando isso – você é um grande fã de esportes, então apostar em esportes seria fácil para você. No entanto, a verdade é que ser um grande fã de esportes não se traduz imediatamente em ser um bom apostador.

Ser fã e apostar são duas coisas totalmente diferentes, e não há garantia de que ser um fã lhe dará uma vantagem sobre as apostas. No final das contas, sempre será sobre como você aborda sua aposta com uma mente estratégica.

Você pode perder muito

Um dos equívocos mais comuns sobre apostas esportivas é que é uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Pode ser, mas a verdade é que lucrar não é tão fácil quanto fazer uma aposta e esperar que o dinheiro entre.

Na realidade, você provavelmente perderá sua primeira série de apostas e poderá até perder muito. No entanto, apenas aprenda com seus erros iniciais e, eventualmente, você pegará o jeito.

O conhecimento esportivo e o conhecimento de apostas são diferentes

Claro, você conhece todas as regras e regulamentos sobre o esporte escolhido. Você pode até se considerar um “especialista” nisso já. No entanto, isso não significa automaticamente que você é um bom apostador imediatamente.

Embora o conhecimento do esporte seja um fator importante para fazer uma boa aposta, é muito mais do que isso – você leva em consideração as probabilidades, as estatísticas e como você distribuirá suas apostas com base nas linhas de cada casa de apostas.

Converse com outros apostadores

Os sites de apostas possibilitam muitos tipos de palpites e estratégias de apostas em futebol que os iniciantes só conseguirão entender e aprender conversando com quem já é experiente no ramo. Por isso, é muito importante buscar canais de comunicação com outros apostadores.

Procure nas redes sociais e entre em grupos focados no assunto. Apenas no ato de observar as apostas que os profissionais fazem, você já conseguirá absorver muita coisa e, com o passar dos meses, poderá começar a estabelecer suas próprias estratégias lucrativas.

Não aposte no seu favorito pessoal

Outro dos erros mais populares de um novato nas apostas esportivas, só porque um time ou jogador é seu favorito, não significa que será a melhor e mais lucrativa escolha.