Inscrições para o Enem 2022 começam nesta terça-feira

s inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começam nesta terça-feira (10/5) e vão até 21 de maio. As provas digitais e impressas estão marcadas para ocorrer nos dias 13 e 20 de novembro.

Os alunos que não conseguiram isenção poderão pagar a taxa do exame no valor de R$ 85 por meio de boleto bancário, Pix ou cartão de crédito, com prazo até 27 de maio.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reforça que a isenção não garante a inscrição no Enem.

A inscrição poderá ser feita por meio da página do participante do Enem.

Pela primeira vez, o Inep aceitará documentos digitais nos locais da prova como forma de identificação. Por exemplo, o e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital ou RG digital. O aluno deverá apresentar o aplicativo oficial – não serão aceitas capturas de tela.

No primeiro dia do exame, os estudantes irão realizar as provas de linguagens, códigos e redação. No segundo dia de prova, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias.