Inscrições para o Enem 2022 terminam neste sábado; saiba como fazer

O prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 termina neste sábado (21/5). As provas serão aplicadas em 13 e 20 de novembro.

O cadastro deve ser feito na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga por meio de Pix, cartão de crédito ou boleto. Todos os interessados em fazer o Enem 2022 devem realizar a inscrição no exame, isentos ou não. “No momento da inscrição, o participante precisa indicar se deseja fazer o Enem impresso ou digital, informar o idioma da prova de língua estrangeira e declarar se precisa de atendimento especializado”, informa o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza a prova. Após finalizada a inscrição, o participante precisará do login e senhas únicos, gerados no portal do governo federal, para acompanhar a inscrição, consultar o local de provas e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni). Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Veja o passo a passo do Inep para o processo de inscrição: O primeiro passo é acessar a Página do Participante, no endereço eletrônico enem.inep.gov.br, ler as informações sobre o exame e clicar em “Inscrição”.

Na segunda tela, o sistema apresentará um desafio para o participante resolver. Basta selecionar a imagem correspondente ao desenho indicado.

Na sequência, o participante deve informar número de CPF, data de nascimento e clicar no botão “Iniciar a inscrição”. Os dados devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal, para não inviabilizar a correspondência entre as informações. O Inep não aceitará inscrição com CPF em situação irregular na Receita.

A tela seguinte é referente ao atendimento especializado. O sistema apresentará as opções “Preciso” e “Não preciso”. O participante que precisa de recurso de acessibilidade deve selecionar a opção “Preciso” e preencher a tela seguinte com informações referentes ao atendimento e anexar a documentação comprobatória. Na sequência, é necessário clicar no botão “Próximo”. Já para quem não precisa de atendimento, basta clicar em “Não preciso” e “Próximo”.

O próximo passo da inscrição é escolher o idioma da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e apertar o botão “Próximo”.

Na etapa seguinte, o participante escolherá o modelo de prova que irá realizar (impressa ou digital). O Inep disponibiliza número de vagas limitadas (101.100) para o Enem Digital, conforme distribuição apresentada no anexo I do Edital n.º 34/2022. Vale lembrar que, após concluir a inscrição, o participante não poderá alterar a opção de prova.

A aba seguinte é referente ao município de realização da prova. Basta escolher a cidade, clicar em “Próximo”, conferir os dados e apertar o botão “Enviar inscrição”. Quem solicitou atendimento especializado precisa confirmar a necessidade do recurso de acessibilidade na tela seguinte e enviar a inscrição.

Para os isentos, a inscrição no Enem 2022 está finalizada. Já os não isentos precisam selecionar a forma de pagamento da taxa de inscrição. Para isso, após conferir os dados pessoais, é necessário selecionar a opção “Página do Participante”.

O sistema encaminhará o participante para logar no portal do Governo Federal (gov.br). Quem não possui o login único para acesso aos serviços prestados pelo Governo Federal pode criá-lo no endereço eletrônico acesso.gov.br. É necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços. Caso o participante já tenha cadastro, mas não lembre a senha, é possível recuperá-la.

Ao fazer login, o participante será encaminhado para a Página do Participante, na qual poderá selecionar a forma de pagamento na aba “Pagamentos/Isenção”. O sistema apresentará as opções “Boleto” e “Pix ou cartão de crédito”.

Para quem escolher pagar via “Boleto”, é preciso aguardar a geração da GRU Cobrança, junto à instituição financeira, conforme orientado no sistema. Quem optar por “Pix ou cartão de crédito” deve escolher uma das formas de pagamento, conforme a figura abaixo.

Para quem optar por Pix, será apresentado um QR code ou código gerado na Página do Participante. Os que optarem por cartão de crédito devem escolher uma das prestadoras de serviço para o pagamento — PicPay ou Mercado Pago. Nessas duas opções, haverá cobrança de taxa administrativa no valor de R$ 2,54 (2,99%).