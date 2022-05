INSS faz novo pedido de concurso público para 1.000 vagas de Técnico

O INSS pode ter seu novo concurso público autorizado muito em breve. Com pedido inicial de 7.575 vagas para carreiras de Técnico e Analista do Seguro Social, agora o órgão fez uma alteração drástica neste pedido, para que finalmente seja então autorizado. A manobra visa facilitar a negociação junto ao Ministério da Economia, que vem barrando novos concursos e autorizando poucas seleções a nível federal nos últimos anos com a alegação de dificuldades orçamentárias.

Uma retificação divulgada no Sistema Eletrônico de Informações do Governo (SEI) na quinta-feira de 26 de maio reduziu o pedido inicial de 7.575 vagas de Técnico e Analista do concurso INSS para apenas 1.000 vagas no cargo de Técnico do Seguro Social.

De 2017 pra cá o INSS perdeu quase 40% do total de sua força de trabalho. Atualmente, são mais de 24 mil cargos vagos nas carreiras de Técnico e Analista, demonstrando que um novo concurso é urgente já há algum tempo.