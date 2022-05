Investir no exterior é um bom negócio? Colunista do ContilNet explica detalhes sobre investimentos; confira

Atingimos recentemente a marca de 5 milhões de investidores na bolsa de valores brasileira, onde cerca de 28% tem exposição em BDRs-Brazilian Depositary Receipt, um certificado de depósito emitido e negociado no Brasil que representa ações de empresas listadas em Bolsas de outros países. Em sua maioria, dos Estados Unidos.

Sem dúvida é um grande avanço para o mercado de capitais nacional cada vez mais brasileiros se tornando sócios de empresas listadas na Bolsa. O que muitos não sabem é que a oferta no Brasil é muito pequena comparada com o mundo. Aqui existem somente 432 empresas na Bolsa de valores, enquanto nos EUA são em torno de 5.391 ou mais de 50% do volume de mercado global. Daí, já da para sentir como o potencial de mercado ao investir lá fora é maior.

Particularmente, prefiro investir direto no ativo do exterior e não por meio de BDRs, uma vez que desta forma, de fato terei a posse do ativo no meu nome e meu dinheiro estará dolarizado. Sem falar que é tão simples quanto investir aqui no país. Existem corretoras norte americanas criadas por brasileiros que dão todo suporte em português e até aceitam transferência via Pix. Toma essa dose!

Talvez você esteja se perguntando se este tipo de investimento é para você ou se precisa dele. E minha opinião é sim, você precisa. E pode começar com um valor simbólico porque lá também é possível comprar uma fração de um ativo inteiro. E é importante ter parte do seu patrimônio em ativos que não sejam da moeda nacional, para se proteger do que chamamos de risco país. Em outras palavras, o risco da economia nacional quebrar. Como fazer isso? Por meio do mercado financeiro é bem simples, você pode comprar ativos no exterior abrindo uma conta em uma corretora de valores, transferindo o dinheiro e comprando ativos diversificados. Assim, se acontece algo que faça a nossa moeda perder muito valor, parte do nosso patrimônio não estará diretamente exposto ao mesmo risco e impedirá nossa falência.

Tomou essa dose?! Nos vemos no próximo artigo ou ainda no Instagram e Youtube @dosefinanceira