Ipespe: 7 em cada 10 eleitores já decidiram o voto para presidente

Esta edição do WW analisa os dados da mais recente pesquisa Ipespe. De acordo com o levantamento, sete em cada dez eleitores já escolheram em quem votar na eleição presidencial.

O número subiu 24 pontos percentuais em relação a outubro do ano passado. A taxa nesse patamar para esse período da disputa é um fato inédito e aumenta a possibilidade, segundo especialistas, da eleição ser decidida ainda no primeiro turno.

O programa também debate a resposta do Ministério de Minas e Energia sobre a possibilidade de faltar diesel no país. Segundo a pasta, o Brasil tem estoque equivalente a 38 dias de importação.

A manifestação acontece depois de uma carta do presidente da Petrobras ao governo federal vir a público. José Mauro Coelho alertou sobre “elevado risco de desabastecimento do combustível no segundo semestre” por baixos estoques no mercado internacional.