Jairo Cassiano confirma que não será candidato nas eleições deste ano

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, atualmente secretário-geral do partido União Brasil no Acre, confirmou na manhã desta quinta-feira (12) que não será candidato nas eleições deste ano, embora tenha recebido o convite para disputar uma vaga na Câmara federal ou até mesmo na Assembléia Legislativa do Acre (Aleac).

Há até pouco tempo, Cassiano era presidente do Democratas no Acre e conseguiu formar base em praticamente todos os 22 municípios do Estado, mesmo assim, disse que “pra tudo existe o momento certo”. Para ele, o momento é de continuar ajudando o deputado federal Alan Rick bem como o governador Gladson Cameli por quem foi convocado recentemente para compor sua articulação política.

Conhecedor dos meandros da vida pública, Jairo se destaca por sua habilidade em construir relações e, muitas vezes, age como “bombeiro” diante de algumas situações conflitantes. Ele é o homem de confiança do deputado federal Alan Rick.

Mesmo estando fora do páreo, Jairo Cassiano, atualmente no partido União Brasil, vai ajudar na formação das chapas e também é um dos articuladores da pré-candidatura de Alan Rick ao Senado da República.