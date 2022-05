Jenilson diz que vai buscar todos as forças políticas que tenham disposição para dialogar sobre um Acre melhor

O pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSB, deputado estadual Jenilson Leite, falou nesta quarta-feira (11) que tem buscado dialogar com todos os partidos políticos que compõem o campo progressista no estado.

“Temos pela frente um peito que requer muitas reflexões e avaliações, pois não será linear como todos nós pensamos que serão essas eleições, há muitas coisas ainda para acontecer “, destaca.

Jenilson deixou claro que já realizou diversas conversas com partidos como PV, PCdoB, Psol, PT, PDT, PSD, Podemos, Rede e MDB, e respeita a posição de cada um, entendendo que o diálogo é que vai capacitá-lo para um pleito que resulte em uma vitória.

“A política é um ambiente de diálogos, de busca por soluções para os problemas da nossa população. Cremos que há muito o que fazer neste estado, a oportunidade foi dada ao atual governador, mas não sou eu que estou dizendo, é o povo que está vendo a precariedade dos serviços. Cremos que para construir um projeto com condições de fazer uma boa disputa, temos que conversar com todas aqueles que tenham disposição e digo que, numa possível vitória nossa, nós iremos fazer um Governo juntos, trabalhando para resolver boa parte dos problemas que hoje vive o nosso estado”, finalizou.