Jesus Sérgio é homenageado na Câmara pela Defesa da Vida e da Família

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) foi homenageado nesta quarta-feira (25), na Câmara dos Deputados, pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que reconheceu o trabalho do parlamentar em prol da valorização dos vínculos familiares.

O evento foi promovido pelas Frentes Parlamentares Católica e Evangélica para celebrar o Dia da Família, comemorado no último dia 15 de maio.

“Serei sempre um defensor da família, pois é a nossa base para um futuro próspero e cheio de fé e esperança. Agradeço a Deus todos os dias pela família que formei ao lado da minha esposa Maria Lucinéia e dos meus filhos Nicole, Carina e Davi”.

A homenagem se deve ao reconhecimento das entidades à atuação dedicada do deputado Jesus Sérgio no parlamento, sempre voltada para a defesa do bem-estar social das famílias brasileiras. Ele defende ainda, políticas públicas sociais que beneficiem e garantam dignidade e cidadania à população.