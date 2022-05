Jiboia de 2 metros é encontrada no Centro de Manaus; veja vídeo

Apesar de haver registro de vias alagadas no Centro de Manaus devido à cheia dos rios nesta época do ano, a Polícia Ambiental informou que a cobra foi localizada perto de uma área de mata, sem relação com a área alagada.

Segundo informações do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, a cobra saiu de um terreno baldio, e foi resgatada por moradores da região.