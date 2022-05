Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo e coloca prazo para proposta: “Até o dia 20”

Desde que deixou o Benfica, no fim de 2021, Jorge Jesus não assumiu o comando de nenhum clube. Pouco antes de deixar a equipe de Lisboa, o português foi sondado pelo Flamengo . Mas, no momento em que saiu, o Rubro-Negro já havia fechado com Paulo Sousa, atual técnico.

No início do ano, ele foi alvo do Atlético-MG, mas as negociações não foram adiante. Recentemente, Jesus foi procurado pelo Fenerbahçe, da Turquia. Mas nenhuma decisão deve ser tomada antes do fim das férias, de acordo com o próprio técnico.

Especulação de volta de Jesus incomoda Paulo Sousa

No dia 13 de abril, com a viagem de Jesus ao Brasil programada, o atual técnico rubro-negro, Paulo Sousa, se manifestou diante das especulações envolvendo uma possível volta do ex-treinador da equipe.

Em coletiva logo após o primeiro jogo contra o Talleres, a vitória rubro-negra por 3 a 1 no Maracanã, Paulo Sousa mostrou desconforto com campanhas e até mesmo com o noticiário envolvendo o treinador compatriota.