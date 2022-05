Jorge Viana lidera disputa pelo senado com 21%; Alan e Jéssica empatam com 16%, aponta pesquisa

O Instituto Badra Comunicação, de São Paulo, divulgou nesta sexta-feira (6), as intenções de voto para o senado no Acre, disputada nas eleições deste ano. Segundo a pesquisa, o ex-senador Jorge Viana (PT) aparece em primeiro lugar, com 21,2% das intenções, seguido dos deputados federais Alan Rick (União Brasil) e Jéssica Sales (MDB), que registraram 16%.

Márcia Bittar (PL) aparece na quarta colocação com 14,2%, na quinta posição, a deputada federal Vanda Milani (PROS), com 6,3% e no último lugar, o advogado Sanderson Moura, com 2,2% das intenções de votos.

Nulo, branco ou nenhum registraram 12,5% e pessoas que não sabem em quem votar somam 11,6%.

Em um cenário estimulado sem Jorge Viana, a deputada Jéssica Sales lidera as intenções, com 17%. Alan Rick aparece com 16,3%, Márcia Bittar com 13,9%, Jenilson Leite com 10,9%, Vanda Milani 6,1% e Sanderson 2,2%. As opções nulo, branco ou nenhum somam 16% e não souberam 17,7%.

A pesquisa foi realizada por telefone em 15 municípios acreanos, sendo Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá, Xapuri. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiabilidade de 95%.