Jornalista acreano que pinta o cabelo da ‘mãe-avó’ desde criança emociona web

O jornalista acreano Gabriel Freire usou o seu perfil no Facebook, na tarde deste domingo (8), data em que se comemorou o Dia das Mães, para fazer uma homenagem à sua avó, que também é sua mãe.

Ele aproveitou a manhã para colorir o cabelo de uma das pessoas mais especiais da vida – missão que cumpre desde criança, quando ainda morava em Tarauacá, no interior do Acre.

“No dia da mães eu aproveitei para fazer algo que fazia desde pequeno. Colorir os cabelos da minha avó, que também é minha mãe. Ela não me pediu nenhum presente, só me pediu que fizesse algo que sempre fazíamos juntos. Era algo de quando eu morava lá em Tarauacá e ainda era criança”, escreveu.

“Dona Teresinha é uma mulher de força, de garra, de atitude e que não espera as coisas acontecer, ela simplesmente faz acontecer. Ela por milhares de vezes fez acontecer na minha vida. Relembro sua luta, quando estava sem emprego e trabalhava na fábrica de arroz para garantir o xerem, ou com a venda de cheiro verde e pimenta que cultivava no quintal de casa e de quando teve que lavar roupa pra fora até sentir o ombro direito adoecer por não conseguir mais trabalhar”, continuou.

Gabriel diz que sua mãe trabalhou muito para vê-lo estudando.

“Em todos os momentos ela não parava de lutar e de trabalhar pela melhora na vida. Ela tinha um objetivo, me ver sempre estudando e alçando sonhos que ela não podia realizar, como comprar uma bicicleta ou um carro de brinquedo. Mas nem daí paramos de lutar, eu continuei estudando, entrei na faculdade e continuo lutando hoje igual ela”, acrescentou.

“Percebi que as vezes não é um simples pedido é também uma forma de dizer e relembrar que nunca podemos parar de sonhar e de agradecer por tudo em nossas vidas”, finalizou.