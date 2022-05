Um jovem de 18 anos, estagiário da Defensoria Pública no Acre, foi atropelado por uma moto enquanto tentava atravessar uma rua, em Rio Branco.

O acidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (5), e segundo o próprio jovem, um carro parou para que ele atravessasse a rua, no entanto, enquanto fazia a travessia, uma moto o atingiu.

O rapaz ficou com as pernas arranhadas e com dor na coluna, mas aparentemente, não é nada grave.