Jovem é ferido a tiro perto da própria residência na Baixada da Sobral, em Rio Branco

O jovem Rairam dos Anjos Gomes, 22 anos, foi ferido com um tiro ao ser chamado por dois desconhecidos próximo a própria residência na noite desta quinta-feira (12), na rua Boa União, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rairam foi chamado por duas pessoas desconhecidas em um beco próximo a sua residência. Ao se aproximar do local junto com sua esposa, a dupla mandou a mulher sair do local. Após a mulher sair, os bandidos começaram a disparar contra Rairam, que mesmo ferido na perna direita, ainda conseguiu correr e se esconder dentra da própria casa. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Familiares da vítima deram os primeiros atendimentos e Rairam foi levado por um carro modelo Onix de um vizinho para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte avançado para a UPA e encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensiva e não tiveram êxito em prender os autores do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).