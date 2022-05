Jovem é ferido a tiros quando chegava na própria casa, no Segundo Distrito de Rio Branco

O jovem João Felipe Carvalho de Mendonça, 20 anos, foi ferido com um tiro quando chegava na própria residência, na manhã deste sábado (27), na Travessa do Pescado, no bairro Santo Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João Felipe e a esposa dele, idenficada como Wanessa, estavam caminhando pela rua chegando em casa, quando perceberam dois homens em um carro modelo Ford Focus de cor prata com duas pessoas dentro, em atitude suspeita. Mesmo não conhecendo os acusados, o casal continuou o caminho e foram surpreendidos por um dos homem que apontou uma arma de fogo vindo em direção às vítimas, já disparando vários tiros.

João Felipe começou a correr e pulou cercas e muros de outras residência. Após a ação, os criminosos fugiram no veículo.

Policiais Militares do 2° Batalhão foram chamados e chegaram ao local e realizaram buscas para tentar localizar João Felipe, que foi encontrado na própria residência já baleado na coxa, sendo que o disparo transfixou o membro e não teve lesão grave. A esposa dele não foi ferida pelos disparos.

Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância e prestou os primeiros atendimentos a João Felipe, que foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, em estado de saúde estável.

Os PMs tentaram procurar pelos criminosos, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

Ainda segundo a polícia, o caso está sendo visto como guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).