Jovem presa junto com médico, suspeito de estuprar adolescente de 13 anos, fingiu ser irmã da vítima

Nesta quinta-feira (19), o delegado Thiago Almeida detalhou que essa jovem teria recebido dinheiro para levar a adolescente até o médico, que é o crime de favorecimento de exploração sexual de criança e adolescente.

“Primeiro, ela alegou que [a vítima] seria a irmã dela mais nova, mas depois foi verificado que elas não são irmãs, não têm relações familiar. São apenas moradoras do mesmo bairro, e ela teria ido ali para encontrar com o suspeito. A maior de 18 anos informou que iria encontrar com ele, e teria levado a menor com ela, receberia dele um valor e a menor presenciaria a relação sexual, acompanharia”.

