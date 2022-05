Jovem ‘sai de casa correndo’ com filha no colo para fugir do ex e volta a ser agredida na rua

Uma manicure de 23 anos viveu momentos de tensão no fim da manhã dessa terça-feira (10), na frente das filhas e dos vizinhos, em Campo Grande , ao ser agredida e ameaçada pelo ex. O feirante de 46 anos foi autuado em flagrante e em audiência de custódia nesta quarta-feira (11), teve a prisão preventiva decretada.

Separada há dois meses do suspeito, após relacionamento de seis anos, a jovem continuou a frequentar e a dormir na casa dele, pois os materiais de trabalho dela estão lá. Na segunda-feira (09), ela recusou ter relação sexual com ele e diante disso foi mandada embora da residência.

No dia seguinte, ela arrumou as coisas para ir embora e enquanto fazia almoço para esperar a filha mais velha chegar da escola, o ex passou a xingá-la, a ameaçou de morte dizendo que se não fosse ficar com ele, não ficaria com mais ninguém e só sairia da residência morta.

Na sequência, conforme relatos da vítima à polícia, ele encostou uma faca no abdômen dela, mas desistiu. Já no quintal, quando a jovem tentava fugir, o feirante deu um soco no rosto dela, deu dois golpes no nariz com copo de inox e dois na cabeça, com tábua de mármore, causando corte.

Mesmo ferida, ela pegou a filha de um ano no colo, “saiu correndo de casa” e “gritava por socorro”. O ex a alcançou na rua, deu socos no rosto e nas costas dela e arremessou a tábua de mármore em um motociclista que parou para ajudar, mas acabou indo embora.

Vizinhos se aproximaram e o agressor voltou para casa. A polícia foi chamada, mas, na residência, ele não atendeu aos militares e foi preciso pular o muro para entrar. Ele ainda ofendeu os policiais e não contou porque havia agredido a ex.