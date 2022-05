Juliette brilha com look de cacto para o Baile da Vogue e mostra bastidores de produção

Só deu ela! Juliette Freire, a campeã do “Big Brother Brasil 21“, roubou a cena durante o ‘Baile da Vogue’ que aconteceu na última sexta-feira (29) e reuniu as celebridades com looks pra lá de inusitados.

Na festa a temática foi “Brasilidade Fantástica” e a cantora apostou em uma produção que remetia ao povo nordestino, usando um vestido inspirado no Mandacaru, que é um tipo de cacto. Com um vestido super brilhante, a morena deu o que falar e recebeu elogios com sua produção incrível.

No Instagram, a artista explicou sua escolha de look: “Sempre ouvi esse nome com encantamento… Hoje eu sinto a felicidade de participar. O tema não poderia ser mais sensível e poético: Brasilidade Fantástica. Eu trago o símbolo da beleza, da força e da resistência do meu povo: o Mandacaru”, disse a musa. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

“Nunca pensei que iria me apaixonar por uma cacta”, brincou um seguidor nos comentários da publicação da musa do BBB 21. “O verdadeiro significado de perfeição”, elogiou outro internauta. Além disso, a ex-BBB reuniu diversos elogios de amigos e famosos, como Anitta, Gabi Martins e outras celebridades. Poderosa!

Antonia Fontenelle detona Juliette nas redes sociais e climão viraliza

É treta! Recentemente, a apresentadora Antonia Fontenelle usou o Instagram Stories para detonar a ex-BBB Juliette por um episódio um tanto quanto inusitado. A cantora usou o Twitter para se desculpar após usar o termo “japinha”, que foi considerado ofensivo por pessoas orientais.

No entanto, Antonia Fontenelle resolveu criticar a ex-BBB por seu pedido de desculpas e soltou o verbo em cima da cantora. “Mimizenta do c*ralho. Falsa samaritana”, escreveu a apresentadora compartilhando o tweet de Juliette em seu próprio perfil.

Mais tarde, a cantora apenas deixou uma indireta no ar e não entrou nas provocações da apresentadora. “Deus sabe de tudo, né?! Hoje eu não parei um minuto… final do dia eu não tinha mais nem paciência pra esquentar a cabeça com coisa besta”, escreveu Juliette para encerrar o assunto.