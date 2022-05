Junior e Monica mostram o filho no jardim da mansão e impressionam

A digital influencer Monica Benini e seu marido, o músico Junior Lima, dividiram com os fãs uma rara aparição com seu filho. O casal é pai orgulhoso de duas crianças, um menino e uma menina. Ambos, praticamente, não aparecem em público. Isto porque os pais preferem preservar a privacidade dos filhos.

Afinal, boa parte da família é do meio artístico e os pequenos são netos do sertanejo Xororó, dupla de Chitãozinho. Mesmo assim, de vez em quando, os papais abrem fofas exceções e dividem os bons momentos ao lado dos herdeiros. Otto é o primogênito e tem quatro anos de idade. Enquanto Lara é a filha caçula. A bebê fez sete meses de vida.

Recentemente, Monica divulgou um lindo clique com seu filho com Junior Lima. No registro, o garoto aparece se divertindo no jardim da mansão da família. A casa em que o casal vive com os pequenos é cercada de muita área verde. Em seu último aniversário, inclusive, Otto ganhou uma linda surpresa dos papais que o presentearam com algo inesquecível. O menino virou o proprietário de sua própria casa na árvore!

A casinha, toda feita em madeira, tem uma passarela que dá acesso aos cômodos. Para descer, os irmãos podem usar um escorregador bem divertido que foi projetado no local. Ainda há uma rede e um banco para as crianças descansarem. Bem como uma minibiblioteca com alguns livrinhos para o menino colocar a leitura em dia.

No Dia das Mães, a influenciadora fez uma linda reflexão sobre a maternidade. “O tempo passa e a gente percebe que ‘criar, assim como amar, é um verbo’… daqueles que exigem esforço, dedicação, entrega. E percebe que a entrega precisa de inteireza pra poder existir, porque só conseguimos verdadeiramente dar ao outro quando estamos completas de nós. Mas aí também percebe que nos contaram uma história e nos fizeram acreditar numa perfeição que é pura ficção”, afirmou Monica.

Ao mostrar uma foto de quando estava grávida, que foi tirada pelo marido Junior Lima, ela continuou o belo texto. “Aquele conto da mãe perfeita só existe pra nos sufocar e, veja bem, o que mais precisamos é respirar. Fundo, enchendo o pulmão… entendendo que a graça da vida está em encontrarmos o equilíbrio entre sermos pelos filhos e por nós… Feliz dia, todos os dias!”, completou a influenciadora e mamãe de Otto e Lara.