Justiça Eleitoral reformula cinco aplicativos para as eleições

A Justiça Eleitoral terá pelo menos cinco aplicativos para eleitores nas eleições de outubro. Os apps foram reformulados e estão disponíveis para download gratuito no Google Play e na App Store.

O primeiro é o e-Título, em que é possível obter a via digital do Título de Eleitor, que substitui o documento em papel na hora da votação. O aplicativo também mostra débitos eleitorais e permite o cadastro como mesário voluntário.

O App Mesário faz o treinamento desse grupo e tira dúvidas também durante as eleições. No aplicativo Resultados, o eleitor monitora a contagem dos votos em todo o Brasil em tempo real. É possível pesquisar por nome de candidatos, cargos ou localidades.

No Boletim na Mão, o eleitor consegue obter cópia digital do boletim de urna da seção eleitoral. O Pardal é o canal da Justiça Eleitoral para enviar denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no processo eleitoral. Essas informações são enviadas também ao Ministério Público Eleitoral para eventual investigação.