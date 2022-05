Justiça Federal do Acre abre processo seletivo para cessão de servidores efetivos da Administração Pública

O Setor de Comunicação da Seção Judiciária do Acre vem por meio deste solicitar a divulgação de processo seletivo simplificado do Edital 01/2022, para fins de cadastro de reserva para cessão de servidores efetivos da Administração Pública Direta (federal, estadual ou municipal) e Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista), mediante as condições estabelecidas no edital.

A inscrição será realizada no período entre às 08h do dia 18 de maio de 2022 e às 15h do dia 01 de junho de 2022 (horário local), podendo ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, por meio de formulário eletrônico próprio, no site da Seção Judiciária do Acre, endereço eletrônico https://portal. trf1.jus.br/sjac/, observando-se o necessário envio da documentação exigida nos Anexos deste Edital.

Os candidatos deverão encaminhar integralmente, até o prazo final de encerramento das inscrições, no formato de arquivo “PDF”, através do email [email protected], a seguinte documentação:

· Documentação comprobatória (Anexo I);

· Currículo (Anexo II);

· Últimos 03 (três) contracheques;

Maiores informações, consultar o edital anexo.

Dúvidas, entrar em contato com [email protected].

Veja o edital completo abaixo: