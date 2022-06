JV encontra Lula em SP e fala em resgatar “tempos de prosperidade” para o AC e Brasil

O ex-senador e ex-governador do Acre Jorge Viana, que cumpre agenda em São Paulo, se encontrou nesta terça-feira (31), com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República nas eleições deste ano.

“Hoje tive uma conversa aqui em São Paulo com o ex-presidente Lula. Falamos do nosso Acre, Amazônia e do Brasil, especialmente do sofrimento de muitas pessoas e famílias, e da falta de perspectiva para nossos jovens. Eu sei que ultimamente os conflitos dificultaram o tão necessário diálogo entre todos nós…. Uma pena, muita coisa piorou, mas uma coisa muita gente concorda: o nosso Brasil já viveu dias melhores e de prosperidade”, diz.

Mesmo sem confirmar qual cargo vai disputar, Jorge reforçou novamente que vai se candidatar.

“Pretendo dar minha contribuição política novamente neste ano, e meu maior propósito é a união das pessoas e a busca de políticas públicas que tragam de volta tempos de prosperidade pro nosso Acre e pro nosso país. Espero contar com tua ajuda nessa caminhada e na construção da nossa vitória”, finaliza.