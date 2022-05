Ketlen Vieira vira nº 2 do peso-galo; confira o ranking completo atualizado pelo UFC

A vitória do último sábado contra a ex-campeã Holly Holm alçou Ketlen Vieira a postos altos no ranking do UFC. Na categoria peso-galo (até 61kg), a lutadora manauara saiu da 5ª para a 2ª colocação na lista, ocupando o lugar que era da americana. Ketlen ainda estreou no ranking peso-por-peso entre as mulheres em 11º lugar. Com a derrota, Holly caiu para o 3º lugar e empurrou para baixo Irene Aldana (#4) e Raquel Pennington (#).