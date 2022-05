La Liga notificará Uefa após permanência de Mbappé no PSG: ‘Escandaloso’

A permanência de Mbappé no PSG foi confirmada na tarde de hoje (21), mas a negociação ainda renderá vários capítulos nos bastidores. A La Liga anunciou que notificará a Uefa e alertou para os valores envolvidos na negociação, não divulgados oficialmente.

Segundo a nota da liga espanhola, o objetivo é “continuar a defender o ecossistema econômico do futebol europeu e a sua sustentabilidade”.

“É escandaloso que um clube como o PSG, que na temporada passada perdeu mais de 220 milhões de euros, depois de ter acumulado perdas de 700 milhões de euros nas últimas temporadas (mesmo declarando rendimentos de patrocínios de valores muito duvidosos) com um custo de pessoal desportivo em torno de 650 milhões para esta temporada 21/22, pode enfrentar um acordo com essas características enquanto os clubes que poderiam assumir a chegada do jogador sem ver sua massa salarial comprometida, ficam sem poder contratá-lo”, diz um trecho da nota.

Mbappé recusou uma transferência para o Real Madrid para ficar no PSG. O francês de 23 anos permanece no clube até 2025. Segundo a imprensa francesa, o Paris desembolsou 300 milhões de euros em luvas e ofereceu um salário de 100 milhões de euros por ano para convencer o atleta a ficar.