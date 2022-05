Lançamento do primeiro Encontro Internacional de Etmoturismo da Amazônia em Rio Branco

Visando fortalecer o etnoturismo da região Norte e a valorização da cultura local, ocorreu na sexta-feira (20) o lançamento do 1° encontro do Etnoturismo das Rotas Amazônicas Integradas, realizado no Museu dos Autonomistas em Rio Branco. O encontro é uma ação do governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Acre, com apoio do Sistema Fecomércio/AC e entidades setoriais do turismo regional e nacional.



O coordenador de turismo da Federação do Comércio, João Bosco Nunes, presente durante a cerimônia, fez questão de ressaltar a relevância do encontro para mobilizar todos os atuantes na área do turismo acreano. “Nós, enquanto Fecomércio/AC, atuamos com projetos como O Aqui Tem Turismo, idealizado pelo Sistema S ainda este ano, e visa potencializar o turismo fronteiriço BRA – PER- BOL, e vamos dar continuidade com o apoio a mais esta ação de incentivo ao Etnoturismo”, salientou o coordenador.

O governador Gladson Cameli parabenizou a iniciativa e destacou o papel do governo em desenvolver estratégias de fomento ao Etnoruismo. “O Acre é uma região com um incrível potencial no setor e nós, enquanto governo, vamos fornecer o apoio e ferramentas necessárias para incentivar o aquecimento dessa categoria que foi tão prejudicada no período da pandemia”, pontuou o chefe de Estado.



O secretário de estado de turismo, Jhon Douglas da Costa, pontuou a necessidade do debate entre entidades do turismo e governo em prol da valorização da cultura dos povos originários. “O alinhamento das ações voltadas ao Etnoturismo tem como principal base o respeito aos valores e princípios dos povos originários dessa terra”, externou.