Laudos psicológicos de homem que matou irmã se contradizem, um aponta ‘psicopatia’ o outro seguro a ‘reinserção social’

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) informou que não vai se pronunciar sobre decisões judiciais. O g1 MS tentou contato com os peritos que assinam os laudos do suspeito, mas até a mais recente publicação da matéria não conseguiu.

Quando cometeu o crime, entre quinta e sexta-feira passada (dias 26 e 27), Benites estava em liberdade condicional, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele já havia sido preso por roubar e estuprar a própria cunhada (em 2012) e também por tentar matar a esposa e o filho do casal. Enquanto esteve preso, fugiu por três vezes da penitenciária.

O primeiro laudo, de 2019, foi feito demandado pela Justiça na análise de pedido de progressão de pena no processo pelo roubo e estupro da cunhada. O perito aponta no documento, que Benites teria transtorno de personalidade antissocial, um padrão de “desrespeito e violação dos direitos dos outros, que começou na infância e continuou em sua vida adulta”. Define esse padrão como “psicopatia, sociopatia ou transtorno de personalidade dissocial”.

A análise ainda indica que o suspeito é considerado impulsivo, tem agressividade irritável e personalidade arrogante, pretensiosa e infantil. O laudo afirma que ele não possuía condições psicológicas de aceitar o convívio social e cumprir regras, nem possuía capacidade psicológica para trabalhar sem supervisão do Estado.

Um ano depois, em 2021, o perito que fez a análise em 2019 voltou a examinar o caso e chegou a uma conclusão totalmente diferente da registrada anteriormente. No laudo que assina, o profissional diz que Benites demonstrou capacidade psicológica para controlar e sublimar suas “pulsões agressivas” e mais, que a personalidade do então, detento, estava “preparada para a segura reinserção social”. Deste modo, o perito recomendou que o suspeito obtive o benefício da progressão de pena.

Em 2022, com essa recomendação, o suspeito, preso na época pela tentativa de homicídio contra a ex-esposa e os filhos, conseguiu a liberdade condicional, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Quando ele assassinou a irmã, ele ainda estava com o equipamento, mas depois, para tentar fugir cortou a cinta que prendia o aparelho a perna.

Prisão decretada

Benites foi preso na manhã de domingo (29) e estava sendo procurado desde sexta (27), quando o crime foi descoberto. Patrícia Benites foi morta na frente dos filhos, de 3 e 5 anos, na casa em que morava com a família no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ele foi localizado por policiais militares na região do anel viário, na saída da cidade para Três Lagoas

Depoimento

Durante o depoimento à polícia nesta segunda-feira (30), o suspeito confessou o crime e disse ter enforcado a vítima durante discussão. A princípio, ele disse que chegou a pensar que a vítima estivesse apenas desmaiado. Ele disse ainda que os filhos da irmã não viram a mãe morrer.

Conforme a delegada Elaine Benicasa, da Deam, a informação está sendo apurada e, para confirmar o que diz o suspeito, as crianças vão passar por depoimento especial, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

“Chegou em casa, bebeu com ela e brigou. Na confusão, ela avançou nele e ele deu um mata-leão nela. Ele pensou que ela havia desmaiado, mas depois percebeu que ela não tinha sinais vitais. Aí levou ela para o fundo da casa e cobriu com o lençol”, disse a delegada.

O desaparecimento de Patrícia chamou a atenção de familiares, que passaram o dia em busca dela. Somente no período da tarde, depois que conseguiram invadir a casa da família, é que encontraram o corpo no quintal.

Para a polícia, Benites não demonstrou arrependimento pelo assassinato da irmã.