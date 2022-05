Lauro Jardim: os bastidores da renúncia de João Doria

Desde sexta-feira João Doria já vinha discutindo com seus assessores mais próximos a possibilidade de jogar a toalha. O PSDB na semana passada apertou o cerco sobre sua pré-candidatura.

MAIS: A nova pesquisa presidencial do Datafolha

O partido fez chegar a Doria a informação de que a partir do momento em que oficializasse o apoio à candidatura de Simone Tebet (MDB), o que acontecerá amanhã, trancaria os cofres do partido para as despesas de sua pré-candidatura.

LEIA: O apego de Doria aos grupos de WhatsApp do governo de SP

Cerca de R$ 2,5 milhões foram orçados pelo PSDB para pagar essas despesas. Doria já usou R$ 700 mil desse montante para financiar viagens, um escritório em São Paulo e seus funcionários. Esse dinheiro é sacado do fundo partidário.

MAIS: PSDB está gastando R$ 1,9 milhão na atribulada pré-campanha de Doria

Nas conversas com os auxiliares, Doria se preocupava com esse fator. Não via sentido em gastar o seu próprio dinheiro para bancar uma campanha contra tudo e contra todos.

VEJA TAMBÉM: O novo capítulo da guerra do PSDB contra João Doria

Combinou com esses assessores que ia usar o fim de semana para refletir sobre o que fazer e conversar com sua família. Ontem tomou a decisão que acaba de anunciar. Comunicou à família, o que incluia além da mulher, Bia e os dois filhos, e o irmão Raul, que integrava a linha de frente de sua pré-campanha. Avisou também aos seus auxiliares de maior confiança.

Leia na íntegra: Discurso em que Doria anunciou desistência de candidatura à Presidência

Não fazia o menor sentido insistir numa luta contra um partido que há meses dava mostras que já o havia abandonado. Ao perceber que ia ser estrangulado financeiramente e humilhado politicamente, Doria resolveu sair de cena.