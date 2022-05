Lei de Incentivo ao Esporte apoia projeto Náuas Leão de Judá

Com o objetivo de desenvolver o esporte e levar cidadania a todos os lugares, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer apoiou o projeto Náuas Leão de Judá, proposto na Lei de Incentivo ao Esporte pelo professor de artes marciais Franco Sampaio, para atender crianças e adolescentes da Vila Assis Brasil, zona rural de Cruzeiro do Sul.

O projeto do centro de treinamento, Náuas

Combat, filial Assis Brasil, visa desenvolver o esporte e levar respeito e disciplina aos jovens da comunidade. O projeto realizou-se na tarde da última terça-feira, 10, no ginásio poliesportivo da comunidade Assis Brasil.

O Secretário Municipal de Cultura e Esporte Aldemir Maciel destacou que são mais de 150 mil reais investidos no esporte em Cruzeiro do Sul.

“A Lei de Incentivo ao Esporte proporcionou o investimento de 150 mil reais em projetos esportivos que levam esporte e cidadania aos quatro cantos da cidade. Quando levamos esporte, estamos levando cidadania e dignidade a todos, contribuindo na formação desses jovens que vêem nas artes marciais uma válvula para um futuro melhor”, finalizou Aldemir Maciel.